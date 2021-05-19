كواليس صورة هنا الزاهد داخل كابينة قيادة إحدى الطائرات

كشف مصدر مقرب من الفنانة هنا الزاهد كواليس صورتها داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن هذه الصورة التقطت أثناء استقلال هنا الزاهد لطائرة خاصة متجهة إلى جزر زانزيبار بتنزانيا، حيث من المقرر أن تقضي عطلتها الصيفية هناك رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، مضيفا أن هذه الرحلة سوف تستمر أسبوعا وبعدها يعود الزوجان إلى القاهرة لمواصلة نشاطهما الفني.

وكانت هنا الزاهد قد تألقت في سباق دراما رمضان بتقديمها لدور البطولة النسائية في مسلسل «النمر» أمام الفنان محمد إمام، وشاركهما البطولة كل من نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، حجاج عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وفي سياق مختلف، يستعد أحمد فهمي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد «دماغ عاليا» خلال الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذي كان يحمل اسم «السقوط في حلم سوسن» قبل تغيير اسمه، ويشارك في البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، مايان السيد وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد الجندي.