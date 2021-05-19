أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-5-2021

اختلفت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو، في البنوك الحكومية والخاصة، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات اليومية والمختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجّل الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم في بنك مصر، نحو 22.13 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 22.14 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 22.13 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 19.07 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، في بداية تعاملات اليوم في المصرف المتحد، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.