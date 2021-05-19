مصدر بـ«الصحة» عن دخول مصر الموجة الرابعة لكورونا: حديث سابق لأوانه

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن»، إن الحديث عن دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا سابق لأوانه، مشيرًا إلى أننا ما زلنا في ذروة الموجة الثالثة، ومن المتوقع أن تظل أرقام الإصابات ثابتة لمدة أسبوعين، ثم تعود إلى الانخفاض أو الارتفاع حسب تحركات المواطنين وسلوكياتهم.

وأ عدمهضاف المصدر، أن الأحاديث المنتشرة عن وجود سلالات مصرية جديدة للفيروس لا صحة لها، لافتًا إلى قيام الوزارة بعدد من الدراسات والتحاليل الجينية على مستوى مستشفيات العزل الصحي بجميع المحافظات للتأكد من وجود سلالة جديدة للفيروس من عدمه، وأثبت الدراسات أن مصر خالية من أي سلالة جديدة.

وأوضح المصدر، أن كورونا وباء عالمي، ولا داعي لإخفاء أي معلومات خاصة به عن المواطنين، مشيرًا إلى أن أرقام الإصابات المعلنة صحيحة «نحن نرصد الأرقام من داخل مستشفيات العزل الصحي، وليس لنا صلة بأرقام العيادات الخاصة».

وأشارت المصدر إلى أن مدة ظهور أعراض كورونا تمتد من خمسة إلى ستة أسابيع، وفي بعض الأحيان تستغرق 14 يومًا، وهي فترة حضانة المرض، لذلك ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 10 أيام هي مدة التعافي من الفيروس، وهي فترة جيدة.

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري.

وناشدت الوزارة المواطنين بأنه في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو كانت الحالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.