وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: نقيم موقف إصابات كورونا كل 15 يوما

علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أعداد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا «كوفيد 19» خلال الفترة الحالية والمتوقعة المقبلة، قائلا: «الحمد لله ماشيين بصورة طبيعية، ونطبق الإجراءات الاحترازية، وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتزام المواطنين، وكذلك التوسع من قاعدة التطعيمات بمختلف المحافظات، فتوقعاتنا إن شاء الله أن تكون الأمور في تحسن».

وأوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يمكن التوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون هناك قفزات كبيرة في إعداد المصابين بالمرض، لافتا إلى أن أي تقييم لهذا الأمر يتم بعد انتهاء 15 يوما من التطبيق للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل خطتها لمواجهة المرض.

عبدالغفار: نعيد التقييم الكامل للموقف خاصة فيما يتعلق بكورونا

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا نستطيع توقع زيادة الأعداد من عدمه، ولكن نعد التقييم الكامل للموقف، خاصة فيما يتعلق بكورونا، وذلك بعد موسم الإجازات والأعياد وبعد رمضان، وعادة يكون التقييم بعد 15 يوما من التطبيق للإجراءات الاحترازية، و«لاحظنا خلال شهر رمضان، وجود تزاحم وزيادة في الأعداد المسجلة بالمرض، فممكن ووارد بعد انتهائه وانقضاء موسم الأعياد، وتطبيق الحكومة للإجراءت الاحترازية مؤخرا، أن تؤدي إلى تقليل أعداد الإصابات الفترة المقبلة واحتمال كبير يتم مشاهدة ذلك».

«الصحة» تواصل مناشدة المواطنين: سجلوا للحصول على اللقاح

وتناشد وزارة الصحة المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن الفئات المستحقة للقاح هم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.