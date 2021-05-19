التشييد والبناء: قطاع المقاولات جاهز لتنفيذ مبادرة الرئيس لإعمار غزة

أكد محمد محلب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة رواد الهندسة الحديثة، أن شركات المقاولات المصرية، جاهزة تماما لتلبية احتياجات إعمار قطاع غزة، مضيفا «نضع كل خبراتنا وإمكانياتنا لإنجاز مبادرة الرئيس التي تؤكد أن القضية الفلسطينية في قلب مصر قيادة وحكومة وشعبا».

وأضاف محلب في بيان، اليوم الأربعاء، «نتابع كافة الاشتراطات للاشتراك في المبادرة وفقا للمعايير التي تحددها الدولة ونؤكد القدرة الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق رؤية القيادة السياسية في هذا الصدد».

وشدد على أن قطاع المقاولات في مصر لديه كافة المقومات والخبرات بعد نجاح الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية وبالأخص في مشروعات البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وعلي رأسها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة التي أتاحت فرصا كبيرة للكفاءات المصرية في مختلف القطاعات.

وتابع: «أن القطاع الخاص المصري استفاد من اعتماد الدولة عليه في النهضة الإنشائية والعمرانية التي شهدتها مصر خلال الـ6 سنوات الماضية والدعم والمساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة الجهات الحكومية المعنية ورأينا مساهمات إيجابية للعديد من الشركات والصناعات التكميلية وصناعات مواد البناء التي اكتسبت خبرات كبيرة ومتطورة أصبحت أكثر قدرة علي تصدير خدمة المقاولات المصرية في الدول الأفريقية ودول المنطقة وبالأخص في عمليات إعادة الإعمار».