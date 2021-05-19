جامعة أسيوط تعلن مد فترة التسجيل في دعوة  «Erasmus+KA107»

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن مد فترة التقديم في دعوة "Erasmus + KA107" حتى 23 مايو من الشهر الجاري، والتي قد أعلنت إدارة الجامعة عن بدء التسجيل فيها في وقت سابق و الخاصة بعملية تنقل أعضاء هيئة التدريس بين جامعة أسيوط وجامعة سانتيجو دى كومبوستيلا بأسبانيا والتي ستكون خلال شهر سبتمبر 2021 حتى شهر مايو 2022.

يأتي ذلك تأكيدا على حرص إدارة الجامعة لإتاحة الوقت الكافي للراغبين في التسجيل و تحقيق الاستفادة الممكنة من تلك البرتوكولات و البعثات الخاصة بتنقل أعضاء هيئة التدريس بما يساهم في تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف على الثقافات المختلفة والتعرف أكثر على أحدث الأساليب العلمية و البحثية المستحدثة، وتهيئة المناخ العلمي والبحثي لمختلف الباحثين والأكاديميين على نحو يساعدهم فى ملاحقة التطور العلمي مع الجامعات العالمية الأخرى وفتح مجالات جديدة للدراسات والأبحاث الدقيقة والمتباينة داخل الجامعة وخارجها و نقل تلك الخبرات والتجارب على أرض الواقع.

و من جانبه أوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن عملية التسجيل تبدأ بملئ الاستمارة الخاصة بالتقديم من خلال الرابط التالي:

E+KA107 Administration

E+KA107 AdministrationE+KA107 Administration

وكذلك تحميل المستندات المطلوبة وهى السيرة الذاتية صورة جواز السفر وثيقة حديثة لإثبات العمل بالمؤسسة والموافقة على عملية التنقل، إضافةً إلى خطاب توصية من أستاذ فى جامعة سانتيجو دى كومبوستيلا بإسبانيا وفى حالة وجود أى مشاكل يتم التواصل مع هيئة (Erasmus+) وذلك علماً بأنه تم مد فترة التسجيل حتى 23 مايو من الشهر الجاري.

وأضاف الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، أنه يمكن الاطلاع على رابط موقع USC للتعرف على أهم الإرشادات والتعليمات المطلوبة وكيفية استخدام التطبيق علاوةً على نماذج الاتفاقات.

http/www.usc.gal/en/perfis/ internacional/programs/ erasmusICM_KA107/erasmusicm_ ka107_pdi_incoming.html