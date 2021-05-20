أبرز المعلومات عن سناء يونس في ذكرى وفاتها: تزوجت «المليجي» دون إعلان

تمتلك خفة ظل تظهر بكل تلقائية، حتى أصبحت كوميديانة من الدرجة الأولى، وشاركت مع العديد من عمالقة الفن، ورغم رحيل سناء يونس عن العالم يوم 20 مايو 2006، إلا أنها محفورة في تاريخ السينما والدراما التليفزيونية والمسرح المصري، ولاتزال إفيهاتها تتردد بين الأجيال المختلفة لا تموت.

وتزامنا مع ذكرى وفاتها الـ15، ترصد «الوطن» فيما يلي أبرز المعلومات عن سناء يونس:

- وُلدت سناء يونس في 3 مارس عام 1942، في الزقازيق محافظة الشرقية، شغفها بالفن بدأ من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية.

- منذ شبابها، عملت سناء يونس في فرق المسرح الحر، وبدأت مشوارها الفني مع الفنان فؤاد المهندس في مسرحيات «سك على بناتك»، و«هالة حبيبتي»، و«الأرنب الأسود» وحققت نجاح كبير.

- قدمت أعمال سينمائية بشكل أكبر عن المسرح والدراما التليفزيونية؛ إذ تجاوزت أعمالها الـ40 فيلما، أبرزها حمام الملاطيلي، عام 1973، و«جنون الشباب» عام 1980، وإضراب الشحاتين»، و«أوعى وشك»، و«جواز بقرار جمهوري» .

- اشتهرت قصة حب سناء يونس بالفنان الراحل محمود المليجي، واتفقا على الزواج بدون إعلان ذلك من أجل الحفاظ على مشاعر زوجته الأولى.

- ظلت الفنانة متزوجة من المليجي حتى وفاته، بحسب ما أعلنه الناقد الفني طارق الشناوي في أحد مقالاته، موضحا: «بعد رحيل المليجي أجريت مع سناء يونس حوارًا حكت فيه كل تفاصيل حياتها معه، ولكن قبل النشر اتصلت بي وطلبت مني ألا أكتب شيئا فلم ترض هي أيضا أن تغضب زوجته علوية جميل» .

- رفضت سناء يونس إعلان خبر زواجهما للحفاظ على مشاعر علوية جميل، كما رفضت الحصول على الميراث بناء على العهد الذي اتفقا مع بعضهما عليه، بعدم إعلان الزواج.

- على جانب آخر، قال الفنان سمير صبري عكس الناقد الفني، خلال لقاءه ببرنامج في الراديو، موضحا أن محمود المليجي تزوج من سناء لمدة 3 أيام فقط، لأنه عندما علمت زوجته علوية ذلك، أمرته بأن يطلقها وهو ما حدث.

- حصلت الفنانة الراحلة على عدد محدود جدا من الجوائز، وأهمهما جائزة أفضل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي في العام 1992، عن دورها في فيلم «الفضيحة».

- توفيت في 20 مايو 2006 في مستشفى كليوبترا عن عمر ناهز 64 عاما بعد معاناة مع المرض.