محافظ البحيرة: استلام 226 ألف طن قمح بالصوامع والشون

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم اليوم الأربعاء توريد 10 آلاف و489 طن، ليرتفع إجمالي الكميات الموردة من محصول القمح، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، إلى 226 ألف و657 طناً.

وأوضح محافظ البحيرة أن إجمالي المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة، تبلغ 420 ألف فدان، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في نطاق المحافظة، والتي تقدر بحوالي 637 ألف فدان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام، يبلغى 37 صومعة وشونة، ممثلة فى 31 شونة، و6 صوامع مطورة.

وشدد «آمنة» على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام، وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بقيمة 705 جنيه مصري ودرجة 23 بقيمة 715 جنيةده مصري ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيه مصري، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.