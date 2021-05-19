الحكومة تقرر استكمال الدراسة «أون لاين» للمدارس الدولية بداية من يونيو

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها.

وشددت اللجنة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، منذ قليل، على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يجري استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي «أون لاين»- عن بعد بداية من شهر يونيو.