رئيس التحرير

محمود مسلم

الحكومة تقرر استكمال الدراسة «أون لاين» للمدارس الدولية بداية من يونيو

كتب:

محمد مجدي
04:47 م | الأربعاء 19 مايو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها.

وشددت اللجنة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، منذ قليل، على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يجري استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي «أون لاين»- عن بعد بداية من شهر يونيو.

اقرأ المزيد:

مدبولي يشهد توقيع 3 بروتوكولات لإنشاء حضانات في المدارس ومراكز الشباب

«مدبولي»: الحكومة تدعم مباردة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة

عاجل.. «مدبولي»: مصر تسعى للحد من نزيف الدماء في قطاع غزة

عاجل.. مدبولي يعلن بدء التنسيق لتنفيذ مبادرة إعمار غزة فورا