عاجل.. 6 قرارات جديدة من «لجنة كورونا» بينها فتح الشواطئ

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، عن 6 قرارات جديدة جاءت كالآتي:

1- الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة حتى نهاية شهر مايو، عدا بند واحد.

2- قررت الحكومة إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، بإجراءات احترازية.

3- شدد رئيس الوزراء على تطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

5- التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها.

6- السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يجري استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي «أون لاين» بداية من شهر يونيو.