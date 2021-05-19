بدران: «انسوا كورونا لو طعمنا 70 مليون مصري باللقاح»

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وجود زيادات في إصابات كورونا في العالم أجمع مضيفًا: «الفيروس مستمر وبيفتح جبهات جديدة وليس له أمان وواضح إنه فيه مشكلة كبيرة مع هذا الفيروس».

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن السيطرة على هذا الوباء لن تكون إلا بالتطعيم، مشيدًا بوجود أنواع مختلفة من اللقاحات والتي لها آثار جانبية نادرة جدا، ناصحًا المواطنين بتلقي اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا، «احنا محتاجين 14 مليار جرعة لقاح لتطعيم سكان كوكب الأرض».

وأشار أنه لا يوجد تطعيم يعمل بنسبة 100% في العالم كله حتى تطعيم شلل الأطفال لافتًا إلى أن تطعيم فيروس كورونا لن يحمي من العدوى ولكنه سيحمي من دخول العدوى بطريقة شرسة أو حرجة ويعمل على تقليل الوفيات، مشيدًا بانخفاض أعداد الإصابات في الدول التي لقحت عددًا كبيرًا من مواطنيها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وشدد على أن تطعيم عدد كبير من المواطنين يساعد في الوصول للمناعة المجتمعية لافتًا إلى أن تطعيم 70 مليون مواطن في مصر سيساعد في الوصول للمناعة المجتمعية قائلًا: «يبقى انسى الفيروس ده خالص».

ونصح بدران المواطنين المتعافين من فيروس كورونا أن يحصلوا على اللقاح بعد مرور 90 يوما من التعافي، نافيًا ما تردد عن تسبب أحد اللقاحات في الإصابة بالجلطات، مشيرًا أن ما حدث في أوروبا هو تعرض عدد من كبار السن للجلطات لأنهم مصابون ببعض الأمراض بالفعل وأن معدلات الإصابة بالجلطات بينهم معدلات طبيعية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية نفت تسبب أحد اللقاحات في الإصابة بالجلطات مؤكدًا أن الفيروس الذي تسبب في وفاة الآلاف في مدينة ووهان الصينية مختلف عن الفيروس الموجود الآن، لافتًا إلى أن السبب في زيادة الوفيات في الهند هو سوء التغذية وعدم تلقي الهنود لغذاء جيد ومعاناتهم من أمراض كثيرة.