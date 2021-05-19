مصادر: الشرطة تلاحق حنين حسام لتنفيذ قرار الجنايات بالقبض عليها

قال مصدر مطلع، إن الشرطة تلاحق المتهمة الهاربة حنين حسام، تنفيذا لأمر ضبطها وإحضارها، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمتهما مع مودة الأدهم وآخرين فى قضية الإتجار بالبشر، عن طريق استغلال الأطفال والفتيات القُصر، فى فيديوهات مخلة، من أجل تحقيق ربح مادي.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن حنين حسام ستظل هدفًا للشرطة، طالما أنها تعمدت مخالفة قرار المحكمة الصادر بالضبط والإحضار لها أمام محكمة الجنايات في قضية الإتجار بالبشر، الذي صدر بتاريخ 18 إبريل الماضي.

غياب عن الجلسة

وأضاف المصدر، أن الشرطة ستلاحق المتهمة من أجل القبض عليها، تنفيذًا لقرار المحكمة، وفي حالة القبض عليها سيتم حبسها على ذمة القضية، حتى يوم النطق بالحكم المُحدد له يوم 20 يونيو المقبل، وهو يوم الحسم في القضية، إما بتبرأة أو إدانة المتهمة، هي ورفيقتها مودة الأدهم المحبوسة على ذمة ذات القضية.

وتابع المصدر: في حالة الإدانة سيتم ترحيل المتهمة إلى السجن، لحين استكمال إجراءاتها القانونية أمام الجهة القضائية التي يحق لها نظر الطعن على الحكم، وهي محكمة النقض.

براءة من الاقتصادية

وفي يناير الماضي، قبلت محكمة الجنح الاقتصادية، الاستئناف المقدم من حنين حسام على حكم حبسها وتغريمها بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق من خلال نشر فيديوهات تؤدي فيها حركات راقصة خارجة عن الآداب العامة، وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة، والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

مودة الأدهم

أما مودة الأدهم التي لا تزال محبوسة منذ القبض عليها فى أبريل العام الماضي، فقد أنهارت أمام المحكمة في جلسة الأمس، طالبة إخلاء سبيلها، مدعية أنها لم تأت ثمة جرما يستوجب حبسها لمدة عام كامل على ذمة القضية، ومن المقرر أن يصدر بحقها حكم فى جلسة 20 يونيو المقبل فى قضية الإتجار بالبشر.