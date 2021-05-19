عاجل.. القوى العاملة بالنواب تقر مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وشهد اجتماع اللجنة الذي استمر أكثر من 3 ساعات جدلًا واسعًا حول المادة الخامسة الخاصة بالمنحة المقررة لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

وقال النائب عادل عبد الفضيل في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها على مناشدة الوزراء، بتنفيذ ما جاء بمشروع القانون نحو صرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعين للوزراء المعنيين.

وأضاف أن توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص العلاوة راعت الشباب، وأن يستفيد من العلاوة جميع العاملين فى الدولة، ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيه شهريًا، كما يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية علاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021.