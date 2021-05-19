عاجل.. مُسن ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق السادس بالزيتون

انتحر رجل مُسن في العقد السادس من العمر، بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق السادس بأحد عقارات منطقة الزيتون بالقاهرة.

وسارع الأهالي بنقله مصابًا إلى مستشفى الزهراء بالزيتون، حيث تبين إصابته بكسور وجروح بالغة نتيجة السقوط من علو، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، والتي أمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.