عاجل.. قوى النواب تحظر الجمع بين علاوتين للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، على المادة السادسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية و الخامسة من هذا القانون، و الزيادة التى تقرر اعتبارا من 1 يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:-

- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زاد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

- إذا كان العامل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

- ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيه شهريا.

- كما يمنح العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية علاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021.