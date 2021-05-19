«الوطن» تنشر كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة الخطوات التنفيذية له، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على البدء في تنفيذه.

كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ويهدف المشروع إلى ضبط النمو السكاني غير المنضبط في مصر، والعمل على الارتقاء وتحسين الخصائص السكانية للمصريين، بما سيعود بأثره المرجو، وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، حسبما ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع.

محاور تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية

وسيتم العمل في المشروع عبر 5 محاور، كما قالت رئيس المركز الديموجرافي المصري الدكتورة أميرة تواضروس، تتضمن تمكين الإناث اقتصادياً والذين تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 45 عاماً، عبر مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب مليوني سيدة على المشروعات وتشغيلها، وتجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة للسيدات، وتخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات صحية وتنمية الأسرة بالمحافظات، ورفع كفاءة مستشفيات التكامل كـ«وحدات صحة وتنمية أسرة».

ويضم المحور الثاني للمشروع، إتاحة وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بالمجان، وخفض الحاجة غير الملباة منها، فيما أن المحور الثالث هو رفع وعي المواطنين بالقضية السكانية وأثرها، عبر توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، و2 مليون شاب مقبل على الزواج، فضلاً عن التحول الرقمي لخدمات الأسرة المصرية، وأخيراً محور متعلق بإطار تشريعي وتنظيمي لسياسات «ضبط النمو السكاني».

مراحل تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية

وحسب وزيرة التخطيط، سيتم البدء في المشروع بـ 9 محافظات، منها محافظات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» عبر 51 مركزًا تعمل فيها المبادرة، فضلاً عن البحث عن مؤشرات الأعلى في الإنجاب والحاجة غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة والمواليد والأكثر فقراً، وتضم تلك المحافظات كلاً من «أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية».

الخطوات التنفيذية لمشروع تنمية الأسرة المصرية

1- 2 مليار جنيه تم إدراجهم في خطة التنمية المستدامة لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

2- تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتعليم العالي لوضع تصور لمقرر دراسي بالجامعات للتوعية بالقضية السكانية.

3- تشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية.

4- البدء في تطوير المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع.

5- تشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الصحة لوضع آلية لتنفيذ تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز صحة وتنمية الأسرة، وتحديد معايير اختيار المراكز.

6- تم وضع مؤشرات لقياس خدمات تنظيم الأسرة، واقتراح تنفيذ مسح سكاني مُصغر سنويا لقياس التقدم في الخطة.