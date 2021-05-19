المشاهد الأولى من إعلان مسلسل Friends تشعل حماس الجمهور «فيديو»

أشعلت المشاهد الأولى من إعلان مسلسل Friends، حماس الجمهور ومحبي المسلسل الشهير على الإنترنت، وذلك بعد إذاعة المقطع الدعائي للعرض الجديد بعنوان «Friends: The Reunion» المذاع على شبكة «HBO Max»، يوم 27 مايو الجاري.

إعلان مسلسل Friends

جاء إعلان مسلسل Friends ليكشف عن الحلقة الخاصة التي تشهد عودة الأبطال الستة إلى المسرح في المرحلة 24 في استوديوهات «وارنر براذرز»، الذي شهد تصوير المسلسل على مدار 10 سنوات متواصلة، من 1994 وحتى 2004، وخلال الحلقة يحاور مقدم البرامج جيمس كوردن الممثلين أمام النافورة الشهيرة.

واندهش الأبطال بعد لم شملهم للمرة الأولى منذ 17 عاما، من دقة الديكورات التي جرى إعادة تصميمها، شقة جوي وتشاندلر، وشقة مونيكا وراشيل، وحتى مقهى «سنترال بارك»، والأريكة البرتقالية المميزة التي كانوا دائمي الجلوس عليها.

وقالت الممثلة الأمريكية كورتني كوكس التي أدت شخصية «مونيكا»، ضمن أحداث المسلسل: «لقد غمرتني 10 سنوات من الذكريات التي لا يمكن تعويضها»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول»، بينما قال مات لوبلان الشهير بأداء شخصية «جوي»: «إنه أمر مضحك ، عندما نجتمع معًا ، يبدو الأمر وكأنه لم يمر وقت طويل. نبدأ من حيث توقفنا»

اجتمع الممثلون الستة لمدة يومين لتصوير حلقة لم الشمل «Friends: The Reunion»، التي تعرض لأول مرة على HBO Max في 27 مايو، بمناسبة الذكرى الأولى لإطلاق المنصة الإلكترونية.

ولا يقتصر العرض الخاص على النجوم الستة جينيفر أنيستون، كورتيني كوكس، ليزا كودرو، مات ليبلانك، ماثيو بيري، وديفيد شويمر، ولكن ينضم لهم مجموعة من النجوم كضيوف، من بينهم: ​ديفيد بيكهام، جاستين بيبر، فريق «BTS»، جيمس كوردن، وسيندي كروفورد، كارا ديليفين، ليدي جاجا، إليوت جولد، كيت هارينجتون، لاري هانكين، ميندي كالينج، توماس لينون، وكريستينا بيكلز، توم سيليك، وجيمس. مايكل تايلر، ماجي ويلر وريس ويذرسبون، فضلًا عن ملالا يوسفزاي.