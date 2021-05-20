ضخ دماء جديدة لحزب «حماة الوطن» في الدقهلية

أصدر المهندس علاء السعدني أمين عام حزب حماة الوطن بالدقهلية، 3 قرارات تنظيمية، بضم أعضاء جدد لهيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

«معاطي» أمينا عاما مساعدا للشئون السياسية بأمانة الدقهلية

وتضمنت القرارات، القرار رقم 4 لسنة 2021 بتعيين السفير طارق إبراهيم محمد معاطي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أمينا عاما مساعدا للشئون السياسية بأمانة الدقهلية.

«مجاهد»أمينا لأمانة تنمية الموارد بأمانة الدقهلية

كما أصدر أمين عام الحزب القرار رقم 5 لسنة 2020 بتعيين ناجى عبد العزيز مجاهد، مدير تجارى بشركة أجهزة طبية بالكويت، أمينا لأمانة تنمية الموارد بأمانة الدقهلية.

«أبو القاسم» أمينا لأمانة الإعلام بأمانة الدقهلية

وأصدر «السعدني»، القرار رقم 6 لسنة 2021 بتعيين الصحفي أحمد محمد أبو القاسم مراسل جريدة البوابة نيوز بالدقهلية أمينا لأمانة الإعلام بأمانة الدقهلية.

وأكد أمين عام الحزب، في تصريح صحفي، اليوم، أن الهدف من تلك القرارات هو ضخ دماء جديدة من الشخصيات العامة من مختلف التخصصات للحزب، لافتًا إلى أن العمل الجماعي هو أساس نجاح الأحزاب وأن هناك فرصة كبيرة على الساحة السياسية ليتبوأ الحزب المكانة المناسبة له في المرحلة القادمة تحت قيادة الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

وأضاف أن العمل السياسي هو أرقى أنواع العمل وأنه دراسة وممارسة وليس كما كان سابقا، وهناك تطورا في العمل السياسي نتيجة ثراء التعددية الحزبية التي تعد عنصرا أساسيا في التنمية البشرية والسياسية للمجتمعات.