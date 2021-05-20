صلاح عبدالله: «توكلت على الفتاح وأخدت اللقاح» (صور)

أعلن الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تلقيه لقاح فيروس كورونا الجرعه الأولى، ونشر صورة له في أثناء تلقيه اللقاح، وعلق قائلا: «صلاح.. توكل على الفتاح وأخذَ اللقاح، وشكرا يا مصر».

وحرص الفنان صلاح عبدالله على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة منذ بداية الجائحة الأولى لفيروس كورونا، واعتذر عن عدد من الأعمال الفنية، بسبب انتشار الفيروس.

وظهر صلاح عبدالله خلال السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «هجمة مرتدة»، مع الفنان أحمد عز، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني.

مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبري، والفنان صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.

وقد شهدت كواليس مسلسل «هجمة مرتدة»، الاحتفال بعيد ميلاد صلاح عبدالله الـ66، بعد حرص الفنان أحمد عز، بحضور عدد من أبطال وصُنّاع المسلسل، على رأسهم الفنانة ماجدة زكي، ومايان السيد، والمخرج أحمد علاء الدين.

ومؤخرا تكرم الفنان صلاح عبدالله ضمن فاعليات الدورة الـ36من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وأكد خلال التكريم سعادته البالغة به.

وحرص صلاح عبدالله، خلال المهرجان على ارتداء الكمامة والتباعد بمسافات كبيرة عن كل من حوله، حفظا على سلامته.