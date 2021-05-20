8 مستندات مطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة منها شهادة الميلاد

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة، ​ومد الحماية التأمينية لهم.

فئات العمالة غير المنتظمة

وأوضحت هيئة التأمينات، أن العمالة غير المنتظمة تتمثل فى ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وكذلك عمال التراحيل، ومحفظي القرآن الكريم وقرائه، والمرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، وخدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

ولفتت هيئة التأمينات إلى أن العمالة غير المنتظمة تشمل العاملين المؤقتين فى الزراعة، سواء في الحقول والحدائق والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن، أو في المناحل أو أراضي الاستصلاح، وكذلك حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة.

مستندات وخطوات الاشتراك في التأمين

وناشدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة التقدم بالنموذج رقم (1) المرفق هنا إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقاً به المستندات التالية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) .

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا .

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.