عريس خليجي وهروب.. كواليس الأيام الأخيرة في حياة فتاة الحوامدية: قتلها والدها

فوق سرير خشبي يتسع لفرد واحد كانت جثة آية السيد، التي بدأت عقدها الثاني منذ شهور قليلة ممددّة دون حركة، مصطبغة باللون الأزرق وشفتاها منتفختان وعيناها جاحظتان، علامات الموت كانت قد تركت خطوط ثقيلة فوق جسد الشابة الهزيل، أدوات القتل كانت جاثمة فوق جثمان "آية"، إذ لا يزال غطاء الرأس ذا اللون الأسود ملتفاً حول رقبة المجني عليها بدلاً من السلسال الذي كان يزين عنقها قبل أن ينتزعه والدها ويتحسس عنقها ليخنق أنفاسها،بينما ظلت عيناها شاخصتان للأعلى وهي تحدق في وجه والدها المتهم الذي انقض عليها وأزهق روحها بحجة الانتقام لشرفه كما ادّعى.

الأب هدد ابنته بال عدّة مرات والضحية هربت من بطش والدها

صراخ وعويل استيقظ على إثره سكان شارع جسر المنوات بمنطقة السهران بمركز الحوامدية في محافظة الجيزة، جريمة القتل التي وقعت أحداثها في الواحدة صباحاً يوم الثلاثاء قضت مضاجع الأهالي ليهرعوا صوب مصدر الصوت والذي تبيّن أنّ والدة المجني عليها هي من كانت تستنجد بالمارّة بعدما صعدت إلى شقتها واكتشفت جريمة قتل ابنتها على يد والدها.

يقول أحد شهود العيان على الحادث، إنّ المتهم كان يتعاطى المخدرات وقبل الحادث بنحو 3 أسابيع قام بالاعتداء على نجله الكبير بسكين وتسبب له بجرح قطعي بالظهر، بالإضافة إلى كونه دائم الشجار والاعتداء جسدياً على زوجته التي تركت له المنزل ونقلت إقامتها إلى منزل أشقائها: "أبوها كان بيهددها بقاله فترة إنه هيقتلها وكنا بسمعه بس ماتوقعناش إنه ينفذ تهديده خصوصاً إن البنت محترمة ومؤدبة وسمعتها كويسة على كل لسان".

المتهم كان يتعاطى المخدرات ودائم الاعتداء على أفراد أسرته

شهادات الجيران كانت على النقيض تماماً من اعترافات الأب الذي سلّم نفسه إلى قسم شرطة الحوامدية عقب ارتكاب جريمته مدعياً أنّ الدافع وراء قتل ابنته هو انتقامه لشرفه، إذ يقول أحد جيران الضحية إنّ المجني عليها تركت منزل أسرتها وجلست في بيت عمها لمدة أسبوع هرباُ من بطش والدها: "بعد ماضرب أخوها بالسكينة قدامها وهددها هي خافت فسابت البيت وراحت قعدت عند عمها وماقالتش لأبوها عشان ماييجيش وراها، ولما رجعت هو شك تكون عملت حاجة غلط، وراح يوم الحادثة باع أنبوبة بوتجاز وجاب بالفلوس مخدرات وبعد كده طلع الشقة واستغل إن آية لوحدها ودخل أوضتها وخنقها".

حبس المتهم ونقل الجثمان إلى مشرحة زينهم

وكانت قوة من رجال المباحث قد انتقلت إلى مسرح الجريمة عقب تسليم المتهم نفسه واعترافه بجريمته وكشفت التحريات أنّ المتهم سائق، 47 سنة، كان يرغب في زواج ابنته ذات الـ20 عاما من خليجي إلاّ أنها رفضت وتركت المنزل لمدة أسبوع وعادت قبل يومين من الواقعة وحدثت مشادة كلامية بين الضحية ووالدها، قام على إثرها الأخير بالإجهاز عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وتوجه لقسم شرطة الحوامدية وسلّم نفسه وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما جرى نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.