جيش الاحتلال: 70 صاروخا أطلق من غزة منذ أمس و4070 منذ بداية التصعيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ومنذ الساعة السابعة من مساء أمس وحتى السابعة صباحا أطلقت نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة الفلسطيني نحو إسرائيل.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فقد سقطت 10 منها داخل غزة، بينما اعترضت القبة الحديدية 90 بالمئة منها وفق سياسة الاعتراض.

و منذ بداية الحرب أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم إطلاق 4070 صاروخا من غزة نحو إسرائيل حيث سقط 610 داخل غزة.

فيما اعترضت القبة الحديدية ما نسبته 90 بالمئة من الصواريخ.

وخلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات حربية، غارات على عشرات الأهداف تحت الأرضية في اطار الحملة الواسعة ضد مترو الأنفاق التابع لحماس، في أرجاء قطاع غزة طبقا لبيان الجيش.

كما استهدفت الطائرات أهداف من بينها بنية عسكرية لإدارة القتال في منزل قائد سرية في كتيبة شمال خانيونس لحماس، بالإضافة إلى مواقع انتاج أسلحة وعدة مواقع اطلاق صواريخ تحت وفوق الأرض، حسب ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي.