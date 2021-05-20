استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم.. و15.65 جنيها الأعلى للشراء

شهدت «أسعار الدولار»، استقرارا فى البنوك، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 20 مايو2021.

وسجل بنك «الأهلى الكويتي» أعلى سعر لشراء الدولار فى قائمة البنوك، حيث سجّل 15.65 جنيها جنيها.

فيما احتل بنكى «الإمارات دبي الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي» الأعلى سعرا للشراء أيضا بسعر 15.64 جنيها اليوم الخميس نهاية الأسبوع.

وترصد «الوطن» تحركات أسعار الدولار في عدد من البنوك المختلفة بمصر.

أسعار الدولار فى البنوك

سجّل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه في بنك «الأهلي الكويتي» أعلى سعر للشراء بسعر 15.65جنيها للشراء .

وسجل الدولار مقابل الجنيه فى بنوك «كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، والمصري الخليجي، وبلوم بنك، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والأهلي المتحد»، استقرارا مقارنة بأسعار الأمس بسعر 15.73جنيهًا، مقابل 15.63 جنيهًا للشراء.

كما يباع فى بنوك «قطر الوطني، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والمصرف العربي، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي»، بـ15.72 جنيهًا، مقابل 15.62جنيهًا للشراء.

وبيع الدولار فى بنوك «مصر، والأهلي المصري»، بسعر 15.71 جنيهًا، مقابل 15.61 جنيهًا للشراء «أعلى سعر لشراء العملات العربية والأجنبية».

وسجلت العملات العربية والأجنبية تباينا سعريا الخميس 20 مايو 2021 وترصد «الوطن» أعلى سعر لشرائها فى البنوك المختلفة.

أعلى سعر لشراء اليورو:

سجّل بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصرى أعلى سعر لشراء اليورو بـ19.11 جنيها اليوم الخميس 20 مايو.

أعلى سعرلشراء الإسترلينى:

سجل مصرف أبوظبى الإسلامى مقابل الجنيه أعلى سعر لشراء الإسترلينى بسعر 22.18 جنيها مقابل الجنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودى:

فيما سجلت 10 بنوك منها « مصر، بلوم، المصرى الخليجى ، الاهلى المصرى ،المشرق ،المصرف العربى الدولى وعودة والأهلى المتحد وhsbc وقطر الوطنى»، أعلى سعر لشراء الريال السعودى بـ4.17 جنيها مقابل الجنيه المصرى.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى:

وسجلت 4 بنوك «بلوم، عودة، قطر الوطنى، hsbc»، مقابل الجنيه أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى بسعر4.26 جنيه.