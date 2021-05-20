«التعليم»: غلق باب التقديم للعمل بمدارس التكنلوجيا التطبيقية اليوم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن غلق باب التقديم للمعلمين والإداريين للتقدم للالتحاق بفرع عمل مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات، لافتة إلى أنه جرى فتح باب التقديم منذ أول مايو الجاري، موضحة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجاً عالمياً للمدارس الفنية بمعايير واعتماد دولي، وربط المنظومة التعليمية بالصناعة في التدريب والتوظيف.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها حريصة على إتاحة تدريب جيد للمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن مميزات العمل بهذه المدارس، تتمثل في الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير الشامل والمستمر، والتدريب التقني المستمر على مستوى دولي وعلى أيدي خبراء، بجانب فرص عديدية للحصول على خبرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبة بالأداء.

وتابعت الوزارة، أن شروط الالتحاق للعمل بهذه المدارس تمثلت في تشكيل فريق العمل من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدة أن التقديم يتاح لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي وموجهي التعليم الفني فقط من العاملين بمديريات التربية والتعليم.

«شوقي»: امتحانات الشهادة الإعدادية ورقياً وكل مادة منفصلة

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية لشهر مايو الجاري، وامتحانات الشهادة الإعدادية 2021 في شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى امتحانات الثانوية العامة 2021 في 4 يوليو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد «شوقي» في تصريحات له، على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاطلاع على المقررات الدراسية من المنصات التعليمية المختلفة بجانب الكتاب المدرسي، للتدريب على طريقة الأسئلة الجديد، لافتاً إلى أنه سيتم عقد امتحانات الشهاددة الإعدادية ورقياً وكل مادة منفصلة.