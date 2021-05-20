وزيرة التضامن: إنشاء وحدة لرصد حقوق الإنسان وبحث الفجوات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ توجه الدول بدءا من الحكومة والجمعيات الأهلية، هو الشراكة مع الشباب، والدليل على ذلك إقامة مؤتمرات الشباب، من الوجه القبلي للبحري، للتأكيد على أنّ الشباب عنصر مهم ولن تنهض مصر إلا بسواعد أبنائها.

وأكدت القباج، أنّه بالتوازي مع مؤتمرات الشباب كان هناك برامج لتأهيلهم، قائلة:«الديمقراطية لا تأتي بالكلام ولكن باتساع الافق»، مشيرة إلى أنّ تنسيقية شباب الأحزاب تمثل توجها حضاريا، والوجهة واحدة لخدمة وطن واحدة ومسؤولية الشباب مسؤولية مجتمعية وواجب وطني، والمسؤولية المجتمعية تسعد الطرف المسؤول أكثر من متلقي الخدمة.

واوضحت أنّ القضايا الإنسانية لابد أن نهب إليها مثل الفقر والإعاقة والمسنين والأزمات الاقتصادية، والقضايا الخاصة بالنساء والطفولة والأيتام ، ووزارة التضامن تقودها لكن لا تحملها وحدها، مشيرة إلى أنّ مصر تهاجم في حقوق الإنسان، لكن نعلم جميعا حقوق الإنسان في مصر وإعطاء حقوق المرأة وذوي الإعاقة ونقل الأسر من العشوائيات.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أنّه يتم إنشاء وحدة لرصد حقوق الإنسان وبحث الفجوات، مؤكدة دعم الرئيس بقوة للنساء وذوي الإعاقة وملف الأيتام.

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بمقر الوزارة، لإطلاق مبادرة «كلنا بنساعد» التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.