مواعيد وتفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنّ الامتحانات تبدأ الأحد المقبل الموافق 23 مايو الحالي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة وبعض المعلومات عنه والغرض منه.

الامتحان التجريبي للثانوية العامة

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحان شهر مايو الذي يعقد على مدار 3 أيام، يعد امتحان تجريبي بلا درجات يهدف للتعرف على شكل وطريقة الامتحانات، ويكون الامتحان في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر.

وبالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية، يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

ويعد الهدف من الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب.

تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وكشفت الوزارة، عن أنّه سيكون هناك طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، ثم يتم تطبيق التجربة على جميع المدارس في الامتحان التجريبي الثالث، المقرر انعقاده لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.

وسيعقد امتحان آخر يوم الثلاثاء المقبل، ثم الخميس في مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والتاريخ.

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات، وعلى من يعانون أو يجدون بعض المشاكل والأعطال، على ضرورة الاتصال من داخل غرفة المعلومات بالمدرسة على الرقم الداخلي 600 أو من خلال البريد الإلكتروني، moe-support@eserve.com.eg.