أماكن عرض فيلم 9 Fast & Furious بالسينمات.. لمحبي المغامرات والأكشن

بدأت السينمات المصرية، عرض فيلم F9، الأربعاء 19 مايو، وهو الجزء التاسع لسلسلة Fast & Furious، وتدور أحداث الفيلم حول «سايفر» الذي يتلقي المساعدة من «جاكوب»، شقيق «دوم» الأصغر من أجل تنفيذ خطة انتقام من شقيقه وفريقه.

فريق عمل فيلم 9 Fast & Furious

أبطال فيلم 9 Fast & Furious، فين ديزل، تشارليز ثيرون، لوكاس بلاك، ميشيل رودريجيز، سونج كانج، هيلين ميرين، والمخرج جاستين لين ، والفيلم من تأليف جاري سكوت تومسون، سيناريو وحوار دانيال كيسي.

أماكن عرض فيلم Fast & Furious بالسينمات

يُعرض فيلم Fast & Furious 9 في سينمات صن سيتي، سينما صن سيتي VIP، سينما بلازا MX4D، سينما بوينت 90 MX4D، سينما بندر المعادي، سينما آيماكس، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما جولدن ستارز VIP، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما سيني كومفورت، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة،سينما فوكس سيتي سنتر.

وتعرض السينمات المصرية أيضا أفلاما أخرى، وهي Grand Isle، الذي تدور أحداثه حول شاب يتعرض للاتهام بارتكاب جريمة قتل، ويحاول أن يثبت براءته في ليلة مظلمة مليئة بالأحداث المروعة، وSeance الذي تدور أحداثه حول فتيات يستحضرن روح طالب سابق متوفى، ما يجعل حياتهن جميعًا في خطر.

بالإضافة لعدد من الأفلام العربية التي تضم فيلم «ديدو» الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول ديدو الذي يتم تحويله هو وأصدقائه لعقلات أصبع مما يضعهم في عدد من المفارقات الكوميدية، وفيلم «أحمد نوتردام» الذي تدور أحداثه حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، ويكتشف صحفي تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام)، وفيلم «ثانية واحدة» الذي يدور حول شاب يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب.