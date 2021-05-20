بدء أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي بمشارك اتحاد عمال مصر

بدأت، منذ قليل، الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، عن طريق تقنية «فيديو كونفرانس»، ضمن وفود ثلاثية تمثل الحكومات واتحادات العمال والصناعات بدول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة.

وبدأت الجلسة بعرض تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر وآخر لرئيس مجلس إدارة المنظمة، يتضمنان التقارير والبيانات التمهيدية لرؤساء مجموعات العمل والعمال حول العالم، إضافة إلى مناقشة مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر، والتي أعدتها المنظمة حول تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى برامج أنشطة المنظمة وموازنتها للفترة من 2020 حتى 2023، وكذا النظر في التقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل أثناء تفشي الوباء، إضافة إلى خطتها بشأن الحماية الاجتماعية للعمال وأصحاب الأعمال بدول العالم.

ويشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوفد برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد في أعمال الجلسة الافتراضية.

وكشف مركز المعلومات التابع لاتحاد عمال مصر جدول أعمال الدورة رقم 109 للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، حيث أشار إلى أن اليوم الخميس سيشهد الجلسة الافتتاحية، على أن تستمر الفعاليات بدءً من 28 مايو إلى 19 يونيو 2021.

وقال مركز المعلومات، إنّ هناك اجتماعات تحضيرية للمجموعات، الجلسات العامة لبحث المسائل، بما ذلك الوثيقة النهائية والمتعلقة باستجابة منظمة العمل الدولية لأزمة كورونا.

وأشار المركز إلى عرض تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة والمدير العام حول تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية لعامي 2018 و2019، وكذلك عرض تقرير حول وضع الأيدي العاملة في الأراضي العربية المحتلة لعامي 2020 و2021.