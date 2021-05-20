مدبولي: سجلوا لتلقي لقاح كورونا لتجنيب المجتمع انتشار الوباء (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على يوتيوب، مقطع فيديو أظهر الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث رافقته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسيف»، ومسؤولو وزارة الصحة.

وجرى تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث أكد مدبولي أنّ التوسع في إقامة تلك المراكز يهدف لتطعيم آلاف المواطنين يوميًا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين.

وجدد مدبولي الدعوة للمواطنين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، بما يوفر الحماية الشخصية لهم من خطر الإصابة بالفيروس، ويجنّب المجتمع انتشار الوباء ويضمن سلامته.

واستمع إلى شرح من وزيرة الصحة والسكان التي أوضحت أنّه جرى تخصيص مركز رئيسي للتطعيم بصالة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم نحو 10 آلاف مواطن يوميًا، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، فضلًا عن 96 عيادة لتلقي التطعيمات، كما أنّ هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات، ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

وأشارت إلى أنّ القوى البشرية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض تضم 600 فرد لتقديم الخدمة، بين فرق طبية، وتمريض، ومدخلي بيانات، ودعم فني، إضافة إلى فرق للتواصل المجتمعي، وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقي اللقاح، وبالتالي فالمكان مجهز كهيكل إداري طبي لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.