محافظ أسيوط: لجان المرور على المستشفيات تستأنف أعمالها لتقييم الأوضاع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استئناف اللجان المشكلة للمرور على المستشفيات المركزية والعامة والحميات على مستوى المحافظة، أعمالها بمتابعة مستشفيات الصدر والقومسيون الطبي والحميات والإيمان العام بمدينة أسيوط؛ لتقييم الأوضاع ودراسة الاحتياجات وتجهيزات المستشفيات من حيث عدد الآسرة المعدة لاستقبال المرضى وأجهزة التنفس والأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الصحي وزيادة الأعداد الاحتياطية من الأسرة والأجهزة والمستلزمات، تحسبًا لأي طارئ ومنع حدوث أية أزمات، تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية.

في سياق متصل، استكمل المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، وأعضاء اللجنة، المرور على المستشفيات، بزيارة مستشفى الصدر والحميات والإيمان العام والقومسيون الطبي، بمشاركة كل من أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب، الدكتور وائل حمدي وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية، الدكتور ماريان ممتاز عضو إدارة التفتيش الفني، المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة، وممثلين من إدارة السلامة والصحة المهنية، ومديرية القوى العاملة، والتفتيش والمتابعة بالمحافظة، وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة.

وتم متابعة المستشفيات على الطبيعة ومعرفة الاحيتاجات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة تنكات الأكسجين وكفاءتها، وتقديم خدمة طبية بكفاءة للمواطنين.