الخارجية الفلسطينية تستنكر الصمت الدولي على خسائر المدنيين في غزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن هناك الكثير من الخسائر البشرية والمادية لحقت بالمدنيين في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مستنكرا الصمت الدولي على الخسائر التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين.

وأضاف «جوتيريش»، خلال كلمته التي ألقاها منذ قليل، وذاعتها فضائية «سكاي نيوز»، أن الاحتلال الإسرائيلي هو أساس العنف في المنطقة، حيث يجب على إسرائيل أن تسعى لتقسيم الحرم القدسي زمنيا ومكانيا.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن إسرائيل تسعى لمحو الوجود الفلسطيني في القدس، وأن الشعب الفلسطيني لم يتخل عن ثوابته ومبادئه الوطنية، كما يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويجب مساءلة إسرائيل عما ترتكبه من الجرائم.