إعلان الفائزين بمسابقة «حروب الجيل الرابع» بتعليم القليوبية

أعلنت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من تحديد أسماء الفائزين في مسابقة «حروب الجيل الرابع»، التي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق، وذلك بعد التصفية النهائية للمشاركين، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتكريم المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية الفائزين بالمسابقة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية

وكانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة أشرف محمود، قد أطلقت مسابقة «حروب الجيل الرابع»، أو «حرب العقل والنفس»، لمعلمي وطلاب المرحلة الثانوية في جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية.

وقال مدير إدارة الموهوبين بتعليم القليوبية إن المسابقة عبارة عن بحث ورقي، أو عروض تقديمية «باوربوينت»، على ألا تقل صفحات البحث عن 8 صفحات، ولا تزيد على 12 صفحة، ويجب أن يكون البحث واضحاً، ومسموح أن يكون البحث بخط اليد أو كمبيوتر، ومدعوماً بالصور، ويتم الاشتراك في المسابقة بعروض تقديمية «باوربوينت» بشرائح واضحة ومدعومة بالصور والفيديوهات، على اسطوانة مدمجة (CD).

وأوضح «محمود» أن المسابقة انطلقت في الأول من أبريل، على أن يتم تكريم العشرة الأوائل من المعلمين، والعشرة الأوائل من الطلاب، ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم يوم الخميس المقبل، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن المسابقة تسهم في التعريف بـ«حروب الجيل الرابع» ودورها في نشر الأكاذيب والأفكار المغلوطة، التي تؤثر على العقل والفكر وتدمر الأجيال والأوطان.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، إن الهدف من المسابقة أن يعرف الطلاب والمعلمون أن ما يحاك لمصر من إشاعات ومؤامرات لا حدود لها، وذلك لتنمية روح خدمة الوطن، والعملية التعليمية، في إطار اهتمام المديرية بالموهوبين، باعتبارهم مستقبل مصر.