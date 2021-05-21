بدء امتحانات معهد البحوث والدراسات الأفريقية بأسوان السبت

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، انتهاء الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021 بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، يوم السبت القادم الموافق 22 مايو الجاري، على أن تنتهي في الثاني من يونيو القادم، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

امتحانات وسط إجراءات احترازية

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لسير الامتحانات، من تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزام الباحثين بكافة الإجراءات من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل اللجان وخارجها، كما تم تجهيز عدد 8 قاعات لأداء الامتحانات، التي يؤديها 738 باحثاً بمختلف أقسام المعهد، والتي يبلغ عددها 6 أقسام، وهي سياسة واقتصاد، وانثر بيولوجي، وموارد طبيعية، ولغات أفريقية، وجغرافيا، وتاريخ.

أهمية المتابعة لأعمال الامتحانات

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أهمية المتابعة الدورية لأعمال الامتحانات، والعمل على تيسير كافة الصعوبات التي تواجه الدارسين بالمعهد، ووجه بضرورة توفير الجو الملائم مع ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لحماية الطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الامتحانات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصةً وأن الطلاب يؤدون الامتحانات تحريرياً، لضمان سلامة العملية التعليمية.

308 باحثين بالماجستير و56 للدكتوراه

وأوضح الدكتور حسين أدام، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، أن عدد 308 باحثين يؤدون امتحانات درجة الماجستير، وعدد 56 باحثاً درجة الدكتوراه، بالإضافة إلى عدد 374 بدرجة الدبلومة، مشيراً إلى أنه تم تعقيم ورش المدرجات، وتوفير لجنة طبية لمتابعة الطلاب صحياً، وتقديم الرعاية الصحية في حالة حدوث أي طارئ، كما تم تجهيز عدد 2 كنترول، أحدهما لطلاب الدبلومة، والآخر لطلاب الماجستير والدكتوراه.