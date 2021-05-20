آخرهم سمير غانم.. "كورونا" يخطف 4 فنانين في شهر مايو

حالة حزن شديدة تسود الوسط الفني بعد وفاة الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشهد شهر مايو وفاة 4 فنانين بفيروس كورونا، وهم الفنان سمير غانم والفنانة نادية العراقية، والفنان محمد ريحان، والموسيقار جمال سلامة، ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل كل حالة منهم.

وفاة سمير غانم

توفي، منذ قليل، الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84، متأثرًا بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته مع إصابته باعتلال كلوي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

الفنانة نادية العراقية

توفيت، الأحد الماضي، الفنان نادية العراقية بعد معاناة دامت أسبوعين، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

وأعلنت نادية العراقية يوم 30 أبريل الماضي إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جات له كورونا يحكي لي عمل إيه وهل هناك أطباء ييجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرّصوا الموضوع خطير»، ليكون هذا آخر منشور لها عبر حسابها على «فيس بوك».

وبعدها أعلنت ابنتها «مي» دخول والدتها المستشفى، قائلة: «ماما في العناية المركزة وحالتها حرجة جداً أرجوكم ادعولها أنها تقوم بالسلامة بحق الأيام المفترجة دي يا رب، أنا ماقدرش أعيش من غيرها يا رب قومها لي بالسلامة أنا مش عارفة حتى أشوفها.. يا رب عديها على خير يا رب».

ولفظت الفنانة نادية العراقية أنفاسها الأخيرة صباح الأحد الماضي، عن عمر يناهز 57 سنة، حيث أعلنت ابنتها «مي» وفاة والدتها، قائلة: «ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون»، إلا أن ابنة الفنانة الراحلة نفت أن تكون وفاتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وإنما نتيجة مضاعفات أدت إلى إصابتها بالتهاب حاد في الرئة، رغم تعافيها من الإصابة بالفيروس التاجي المستجد.

الفنان محمد ريحان

اليوم 14 مايو الجاري، توفي الفنان محمد ريحان، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث كان «ريحان» يعاني من أمراض الكلى، ورغم مرضه حرص على الالتزام وتصوير دوره في مسلسل «موسى»، حيث جسد دور جد «موسى» الشيخ صالحين، وبمجرد أن انتهى من تصوير دوره، جرى نقله إلى المستشفى، بسبب بعض مشاكل في الكلى، وبعدها يتم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا تاركاً سجلاً حافلاً من الأعمال الفنية.

الموسيقار جمال سلامة

وفي 7 مايو رحل عن عالمنا الموسيقار جمال سلامة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وأعلن وفاته الكاتب فوزي إبراهيم، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «الموسيقار جمال سلامة في ذمة الله».