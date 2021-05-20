كواليس الأيام الأخيرة في حياة الفنان سمير غانم: دخل في غيبوبة تامة

رحل الفنان سمير غانم، عن عالمنا قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، متأثرًا بفيروس كورونا، وذلك داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى، لـ«الوطن»، عن كواليس الأيام الأخيرة في حياة الفنان سمير غانم، حيث دخل في غيبوبة تامة منذ يوم الأربعاء الماضي، كما أنه أجرى مسحة كورونا قبل يومين، وتبين إيجابيتها مساء أمس الثلاثاء، رغم سلبية المسحة قبل الأخيرة.

وتابع المصدر أن الفنان سمير غانم كان يدخل في حالة من فقدان الوعي، من آنٍ لآخر، قبل دخوله في مرحلة الغيبوبة التامة، كما أنه وُضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

يذكر أنّ جنازة الفنان سمير غانم، ستخرج غدًا الجمعة من مسجد السلام، بمدينة نصر، عقب صلاة الجمعة.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلاً يا دكتور».

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحدًا من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.