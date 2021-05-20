«أول مرة».. اختيار مصر عضوا دائما بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، لدورة جديدة مدتها عامان، لتصبح مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي لدورتين على التوالي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي لأعمال الدورة العادية الـ55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بمشاركة السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، ووزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذي.

وأوضح «مجاهد» أن انتخاب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، جاء بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع، حيث تمت الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب، نظرًا لجهودها المبذولة في رئاسة المكتب خلال الدورة السابقة على مدار عامين متتاليين، بشكل يعكس مدى قوة وترابط الدول العربية وقدرتها على مواجهة أي تحديات صحية.

وأضاف «متحدث الصحة» أنه تم خلال الاجتماع، أيضًا اختيار مصر عضوًا دائمًا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لأول مرة في تاريخ المكتب التنفيذي، حيث أكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس دور مصر المحوري والريادي في الوطن العربي.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة أعربت عن تقديرها للسفيرة هيفاء أبوغزالة، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب والوزراء أعضاء المكتب التنفيذي، لاختيار مصر لرئاسة دورة جديدة للمكتب، وكذلك اختيارها عضوًا دائمًا بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون بين جميع الدول العربية، بما يسهم في توفير الأمن الصحي لجميع الشعوب العربية، وبما يعود بالنفع والازدهار على جميع البلدان.

ومن جانبهم، توجه وزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذي بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان المصرية، لرئاستها المتميزة للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، ومتابعتها الحثيثة لجدول أعمال المكتب التنفيذي بالرغم من تحديات مواجهة جائحة فيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الدورات الـ52، الـ53، الـ54، والـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، فضلًا عن تقديمها الدعم الدائم والمستمر لجميع الدول العربية خاصة التي تعاني من تحديات. ‏

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تولت رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته السابقة خلال الفترة من 2019 حتى 2021.