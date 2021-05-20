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تفاصيل مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «كلنا بنساعد»

كتب:

حسام حربي
06:16 م | الخميس 20 مايو 2021
شعار تنسيقية شباب الأحزاب

شعار تنسيقية شباب الأحزاب

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة بعنوان «كلنا بنساعد»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتعد المبادرة أول مشروعات التعاون بين التنسيقية ووزارة التضامن، وتتمثل في تلبية طلبات المواطنين التي تصل التنسيقية وتتعلق بأنشطة الوزارة مثل برنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة والمعاشات والتأمينات، على أن تسهل المبادرة الإجراءات، خصوصا لكبار السن وذوي الإعاقة من المواطنين الذين لايجيدون التعامل مع الوسائط الرقمية والتكنولوجيا، والتواصل مباشرة مع الوزارة سواء كان مركزيا أو عن طريق المديريات وذلك لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

كما تشمل المبادرة الترويج الإعلامي للبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات الأعضاء على هذه المنصات. 

وتتضمن المبادرة أيضا، المشاركة في حملات التوعية المختلفة التي تقوم بها الوزارة وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها، وكذلك تشجيع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي والأهلي.

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