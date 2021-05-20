سمير غانم وعلاقته بالشاعر الغنائي إسلام خليل.. «أغاني مسرحياته بتوقيعه»

علاقة قوية لا يعرف عنها أحد الكثير ربطت الفنان سمير غانم بالشاعر الغنائي إسلام خليل، وكان السبب في صداقتهم المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم حيث بدأت الحكاية بتعاون شعبان مع إسلام لكتابته أغاني إحدى مسرحياته مع الفنان سمير غانم لتصبح بعد ذلك جميع أغاني مسرحيات وأعمال سمير غانم بتوقيع إسلام خليل.

ويكشف الشاعر إسلام خليل خلال السطور التالية علاقته الوطيدة بالفنان سمير غانم.

وقال إسلام خليل في حديثه لـ«الوطن»: «كانت بدايتي مع سمير غانم من مسرحية دوري مي فاصوليا، وكانت أغاني شعبان عبد الرحيم كلها في المسرحية من كلماتي وكنت حينها أقابل الفنان سمير غانم بشكل دائم في المسرح وأسلم عليه، وكان دائما يقول لي أنت عبقري، وكان الفنان سمير غانم يقول لعم شعبان: إسلام ده الفرخة التي تأتي إليك بالذهب، وكان شايفني حاجة كبيرة»

وأضاف إسلام، بعدها قدم المخرج أحمد الإبياري مسرحية مراتي زعيمة عصابة مع الفنان سمير غانم، وظلت في المسرح حوالي 4 سنوات ووقتها اعتمد علىّ أحمد الإبياري في كتابه أغاني المسرحية كلها، وعن نفسي أحلي أغاني كتبتها في المسرح كانت أغاني هذه المسرحية.

وتابع إسلام: «بعد المسرحية قدم الفنان سمير غانم مسلسل بعنوان هايم عبد الدايم، وطلب مني كتابة تتر المسلسل ومن وقتها اعتمد علىّ في كتابة أي له، لدرجة إنه فيه مسلسل قدمه في رمضان وكان تتر المسلسل من المفترض أن يغنيه سمير غانم وقال وقتها طالما إسلام لم يكتب الأغنية لن أغنيها وبالفعل استعانوا بمطرب لغناء التتر»

وواصل إسلام بعدها تعاونه مع سمير غانم في فطوطة كان يقدمها جرافيك «هو كان بيسجل صوت فقط في التلفزيون وأنا كتبت أغانيها»، وأيضا قدم فطوطة في الإذاعة أيضا وكتبت له جميع الأغاني.

وأضاف إسلام، هناك علاقة قوية تجمعني مع الفنان الجميل سمير غانم، ودائما بيننا تليفونات وكل مايسمع أغنية جديدة لي يتصل بي ويهنئني وقد أطلق علىّ لقب «الشاعر الوطني الأصيل».