أحمد فهمي ناعيا سمير غانم: أعظم كوميديان في التاريخ

نعى الفنان أحمد فهمي، الفنان الكبير سمير غانم الذي توفي اليوم، عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع قصير مع المرض، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سبق وظهر سمير غانم في «ورقة شفرة» أولى الأفلام السينمائية للثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد كضيف شرف بنهاية الفيلم.

وكتب الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بـ «فيس بوك» قائلًا: «هشام ماجد وهو بيعرفني على شيكو واحنا في الجامعة قالي شيكو معانا إعدادي هندسة وممثله المفضل سمير غانم عشان يقرب المسافات لأنه كان ممثلي المفضل أنا وهشام برضه».

سمير غانم شارك في فيلم ورقة شفرة أول بطولة سينمائية للثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد

وتابع: «لحد ورقة شفرة كان Screen saver موبايلتنا احنا التلاتة صورة سمير غانم وكان حلم حياتنا إنه يظهر معانا في آخر مشهد لأول فيلم لينا، وكان لينا الشرف إنه جالنا الله يرحمك يا أستاذ».

وفي منشور آخر كتبه أحمد فهمي عن سمير غانم، قال فيه: «جرب كده تقول أي إفيه قاله سمير غانم مش هيضحك، جرب تقول يكنش الأوتوبيس النهري طلع طسها و نزل تاني- مشهد من فيلم يارب ولد- هو بس اللي ينفع يضحك بأي كلام وبأي طريقة عكس أي كوميديان تاني لو قلت إفيهاته هتضحك الناس».

وتابع: «سمير غانم الوحيد القادر على إضحاكك بكلام عادي لو قرأ الجورنال قادر إنه يضحكك، أعظم كوميديان في التاريخ ومش في تاريخ مصر بس، أعظم كوميديان في العالم، أي كوميديان أياً كان حجمه يعجز إنه يعمل اللي كان بيعمله سمير غانم لأنه مستحيل، سمير غانم لن يتكرر، الله يرحمك يا أستاذ».