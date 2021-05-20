صبحي وإسعاد يونس ينعون سمير غانم: رفيق الرحلة

ما زال خبر وفاة الفنان سمير غانم، يمثل صدمة شديدة على أصدقائه ومحبيه، بينما حرص عدد كبير من الفنانين على نعيه بكلمات مؤثرة، ويتقدمهم إسعاد يونس وكريم عبد العزيز ومحمد صبحي.

كتبت إسعاد يونس عبر حسابها على فيس بوك: «وداعا يا صاحب الفضل، يا رفيق الرحلة، يا شقيق الروح، يا أطيب و أحن خلق الله، يا ضحكة مصر وطيابة قلبها، يابو نفس نقية وراضية، وداعا يا الغالي بالقوي، السلام أمانة يا حبيبي وإلى الملتقى».

وقال الفنان محمد صبحي: «إنّا لله وإنا إليه رَاجعُون الأستاذ والصديق والزميل والإنسان رحل عّنا اليوم وترك لنا ولجمهوره الكبير في العالم موروثا كوميديا صنع البهجة والضحك والابتسامة، سمير غانم، ما صنعته في الفن كسبنا أكثر منه إنساناً زميلاً مُحباً لكل زملائه، ندعو الله أن يرحمك ويسكنك فسيح جناته وأن يُلهم أسرتك الغالية الصبر والسلوان».

بينما كتب كريم عبدالعزيز: «إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء والدوام لله الأستاذ سمير غانم رحمه الله وجعل مثواه الجنة، نسألكم الدعاء، خالص العزاء لأسرته ومحبيه».

غيّب الموت الفنان الكبير سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بصراعه مع الفشل الكلوي بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد.