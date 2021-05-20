سمير غانم: كنت بسقط عشان المسرح.. واتعلمت في الكلية أفرق بين القوطة والخيار

أكثر من 250 عملا فنيًا قدمها آخر أفراد ثلاثي أضواء المسرح، وصاحب شخصية «فطوطة»، ملك كوميديا الاكسسوارات، الفنان سمير غانم، بدأت مع دخوله كلية الزراعة جامعة الإسكندرية في نهاية الخمسينيات.

التحاق «سمورة» بكلية الزراعة، كانت البداية لمسيرة فنية حافلة أسعدت الجماهير لسنوات.

بداية سمير غانم الفنية من كلية الزراعة

عقب التحاق الفنان سمير غانم بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، شكل ثنائيات مع الكوميديان عادل نصيف، وبعده مع الفنان وحيد سيف، الذي كان يدرس بكلية الآداب بالجامعة ذاتها، وقدم معهما عروضًا فنية غنائية بمسرح الجامعة، وبعدها بدأ في أحد أشهر علامته الفنية، وهى تشكيل ثلاثي أضواء المسرح مع أحمد ضيف، وجوج سيدهم عام 1970.

سمير غانم: كنت بسقط في الكلية علشان أفضل فيها

تحدث ملك كوميديا الاكسسوارات أكثر من مرة عن فترة دراسته في كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية، حيث ذكر خلال لقاءه ببرنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية DMC، أنه كان يعيد السنة حتى يظل طالبا بالكلية، ولا يتخرج فيها: «الدكتور كان بيقولي تعالى احضر الامتحان وهنجحك».

«سمورة»: اتعلمت أفرق بين الخيار والقوطة والجمبري

وفي لقاء تليفزيوني قديم، علق «سمورة» عن ما الذي استفاده من دراسته بكلية الزراعة قائلا: «استفدت من كلية الزراعة لما أنزل السوق ماتخمش، أعرف الفرق بين الخيار والقوطة والجمبري.. فاهم كل حاجة يعني، ده اللي استقده من الزراعة».

نعي كلية الزراعة للفنان سمير غانم

وتقدم الدكتور محمد بهي، عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، بنعي الفنان سمير غانم، بعد رحيله اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، مؤكدًا أن الكلية ستصدر نعيًا رسميًا، وكذلك الجامعة، باعتبار الفنان الكبير أحد خريجي الكلية.

وكان الفنان سمير غانم أصيب بفيروس كورونا منذ أكثر من أسبوع، وعاني منه بسبب إصابته بفشل كلوي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.