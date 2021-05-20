توافد الفنانين على المستشفى لوداع سمير غانم

توافد عدد من الفنانين، على المستشفى حيث تُوفى الفنان سمير غانم، وذلك بشأن الوداع الأخير، إذ رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 84 عامًا.

وحرصت الفنانة وفاء عامر، وشيماء سيف، والمُنتج الفني محمد كارتر، والمنتج والمخرج هشام جمال، والفنان هشام ماجد، ومحمد أحمد السبكي، فضلًا عن الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم.

ومن المقرر أن تشيع جنازة سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الجمعة، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة، وقررت أسرته الاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.