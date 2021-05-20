تحدث عن والده وبناته وزوجته.. «dmc» تذيع حوارا تلفزيونيا لسمير غانم

أعادت قناة «dmc» الفضائية، بث حوار مع الفنان الراحل سمير غانم، الذي رحل اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

وتحدث الفنان الراحل خلال لقاء مع برنامج «السيرة» الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة «dmc» الفضائية عن والده، وأزواج بناته، وزيجاته الثلاث، وبدايات حياته، حيث قال إنه التحق بكلية الشرطة ولكنه لم يُكمل حياته فيها، وعندما فُصل من الكلية أصيب بحالة نفسية ولم يعد إلى المنزل، ولكنه ظل يسير على «الكورنيش»، ونزل والده ليبحث عنه، وعندما وصل إلى البيت متأخرًا لم يتحدث إليه أي أحد بكلمة تضايقه، بل واسوه في حزنه.

أما عن علاقته بأبنائه، فقال إن «خلفة البنات تجنن»، مشيرا إلى أنه لم يكن في حساباته أن تعمل بناته في الفن، ولكن هذا كان حلما غير متوقعا، ووافق على عملهن في الفن، مشيرا إلى أن زوجته دلال عبدالعزيز «قلبها طيب»، موضحا أنه نادرا ما يتعصب في المنزل أو مع بناته وزوجته.

وكشف عن أنه أوصى حسن الرداد عند زواج ابنته إيمي عليها قائلا: «مش هوصيك عليها»، أما رامي رضوان فـ«ملحقتش أوصيه» نظرا لسرعة أحداث حفل الزفاف، مشيرا إلى أنه لا يرى أي عيب في زوج ابنته «رامي».

وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بسبب مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.