تحقيق معدلات غير مسبوقة بتوصيل الغاز للمنازل خلال 3 سنوات.. إنفوجراف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد، بعنوان «مصر تحقق معدلات غير مسبوقة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال 3 سنوات»، تناول الإنفوجرافيك المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل؛ حيث تستهدف الحكومة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز المدعومة، ومن ثم تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وساهمت مبادرة وزارة البترول 2019/2018 بشكل كبير في نجاح المشروع؛ بتحقيق معدلات غير مسبوقة من خلال تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل على 6 سنوات «30 جنيهًا/شهر»، للمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 11.2 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2020/2019، ومستهدف مليون وحدة سكنية في 2020/ 2021، و1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2022/2021.

ووفقًا لخطة العام المالي الحالي 2021/2020، تم استكمال توصيل الغاز إلى 80 منطقة جديدة، وتركيب 266 ألف عداد غاز مسبق الدفع.