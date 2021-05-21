وزارة التنمية المحلية: فتح الشواطئ والمتنزهات السبت المقبل

قال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن قرار اللجنة العامة لإدارة فيروس كورونا المستجد هو فتح الشواطئ والمتنزهات العامة، يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تطهير في المتنزهات العامة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « حوار الخميس»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الخميس، أنه تم الموافقة على شركتين من أجل أن تكونا مسئولتين عن رفع القمامة من القاهرة، حيث ستشمل مناطق غرب وسط القاهرة، وبابا الشعرية وعابدين والأزبكية والموسكي وبولاق والوايلي ومنشية ناصر، وسيشمل العقد نظافة الميادين العامة والشوارع ورفع القمامة من الشوارع.

وأكد متحدث وزارة التنمية المحلية، أن منطقة شرق القاهرة ستشمل مناطق مدنية نصر شرق وغرب والسلام وعين شمس والمرج والنزهة ومصر الجديدة، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة ستقدم خدمات أعلى من الخدمات التي قدمتها شركات في الماضي وسيوجد متابعة دائما على هذه الشركات من أجل التأكد من استمرار عمليات رفع القمامة.

وأشار متحدث وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم تقسيم العمليات على الشركات لتكون كل شركة مسئولة عن التنظيف وشركة مسئولة عن النقل وشركة مسئولة عن إعادة التدوير لافتا إلى أن التطبيق سيشمل محافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

وألمح إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على إزالة التراكمات التاريخية وإنشاء خلايا دفن صحي آمن وقد قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء وتم تسليم محطات في المقطم ومنشية ناصر، مبينا أنه بالتنسيق مع التنمية المحلية والصحة والري والتنمية المحلية والبيئة صدر قانون 202 الخاص بالنظافة.

وذكر أن الاشتراطات الجديدة الخاصة بالمباني تم تطبيقها في 27 حي في المدن المصرية بشكل تجريبي من أجل التقدم للحصول على شهادة الصلاحية من خلال خطوتين، وكذلك إيجاد 7 خطوات لاستخراج الرخصة النهائية وبعدها يتم السماح بإدخال المرافق بالتنسيق مع الجامعات، لافتا إلى أنه بداية من يوليو المقبل سيتم تعميم شروط البناء الجديدة في مصر كلها.