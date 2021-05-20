قضى عامين في كلية الشرطة.. سمير غانم دفعة وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي

عامان كاملان قضاهما الفنان الراحل سمير غانم، داخل أسوار كلية الشرطة، وذلك بعدما اصطحبه والده بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، للخضوع للكشف الطبي، وكشف الهيئة، واستطاع اجتيازها بنجاح، والالتحاق بكلية الشرطة التي كانت حلم والده، الذي كان ضابطا، وتمنى أن يسير نجله على خطاه.

«غانم» كان ضمن زملاء وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي

وقال اللواء عصام بسيم، إنّ الفنان الراحل كان من ضمن أفراد دفعة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية في الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر1997، وأنه لم تجمعه به أية علاقة صداقة، رغم مكوثه داخل الكلية عامين كاملين.

«غانم»: تمنيت أكون ضابط بحرية أو لاعب باتري ومثلي الأعلى الموسيقار ياني

وكان سمير غانم، صرّح في لقاء تلفزيوني سابق، بأنّه كان يحلم بأن يصبح ضابطا بحريا، وذلك بسبب حبه الشديد لزي الضباط البحريين، كما أنّ أمنيته الثانية هي أن يصبح لاعب «باتري» وهي موسيقى الجاز بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أنّ الموسيقار اليوناني «ياني»، كان مثله الأعلى في هذا النوع من العزف والموسيقى.

صلاح ذو الفقار شخصية مرعبة وفنان

وأضاف «غانم» خلال اللقاء التليفزيوني، أنّه عاصر الفنان صلاح ذو الفقار، حيث كان برتبة نقيب ثم رائد، وكان يشغل منصب ضابط السرية التي يتبعها الفنان، مشيرا إلى أنّ شخصية «ذو الفقار» كانت مرعبة وقوية، رغم ما يتميز به من وسامة ورشاقة وأناقة: «كنت معجب بيه وبشخصيته وكنت حاسس إن في جواه فنان كبير».

وغيّب الموت الفنان الراحل، عن عمر ناهز 84 عاما، بأحد مستشفيات القاهرة.