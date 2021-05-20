النظرة الأخيرة لوفاء عامر وبوسي شلبي على سمير غانم

حرصت الفنانة وفاء عامر بالتواجد بالعباءة السوداء مع الإعلامية بوسي شلبي أمام المستشفى الذي توفى به الممثل الكوميدي الكبير سمير غانم، اليوم عقب صراع مع المرض.

وانتقلت كاميرا جريدة «الوطن» لرصد أحزان الفنانين على الممثل الراحل حيث حرصت الفنانات على التواجد من أجل إلقاء نظرة الوداع على الفنان.

غيّب الموت الفنان الكبير سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بمرضه.

وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية لأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلاً يا دكتور».

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير «المطربون والمضحكون»، ويعتبر واحدًا من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.