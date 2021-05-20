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محمود مسلم

البرلمان العربي يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

كتب:

الوطن
11:14 م | الخميس 20 مايو 2021
رئيس البرلمان العرب

رئيس البرلمان العرب

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

وأكد «العسومي» أن الجهود المصرية الكبيرة التي بُذلت بشكل مستمر ومتواصل، لوقف إطلاق النار تعكس وبكل صدق ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يؤدي إلى إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.

وقال رئيس البرلمان العربي، إأن نجاح مصر في التوصل لتهدئة بين الجانبين يعكس ريادتها إقليميا ودورها المحوري، وحرصها  في استعادة أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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