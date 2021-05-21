حصيلة مبادرة «التنمية المحلية» في رمضان: بيع 1811 طن لحوم ودواجن

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود مبادرة «شباب الخير» خلال شهر رمضان المبارك والاستعدادات الجارية لانطلاق المبادرة في باقي محافظات المرحلة الأولى بعد أن أطلقها وزير التنمية المحلية في بداية شهر رمضان لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة و ملائمة للمواطنين.

12 محافظة بالمرحلة الأولى

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب، حيث وصلت سياراتها خلال شهر رمضان إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والشرقية، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن في مرحلتها الأولى 12 محافظة بعد إضافة الشرقية، حيث من المقرر أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى باقي المحافظات وهي المنيا وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وبني سويف وسوف تستمر لمدة أربعة أشهر.

السبت استكمال المبادرة

وأوضح شعراوي أنه من المقرر أن تستكمل المبادرة رحلتها في باقي محافظات المرحلة الأولى بداية من السبت المقبل 22 مايو الجاري، حيث تم التعاقد من أكبر شركات السلع الغذائية لتوفيرها بالشكل والجودة والسعر المناسب للمواطنين.

40 سيارة تبيع المنتجات

وأشار التقرير إلى أن سيارات المبادرة باعت خلال شهر رمضان المبارك نحو 1811 طنا من السلع الغذائية المتنوعة، حيث تم توزيع 40 سيارة تابعة للمبادرة على 61 مركزا ومدينة وحي في 7 محافظات، لافتا إلى أنه تم بيع 1209 أطنان من اللحوم والدواجن و602 طن من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق واستفاد منها خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 617 ألف مواطن في المحافظات السبع التي بدأت فيها المبادرة، كما تم توفير فرص عمل لنحو 134 شابا يعملون على تلك السيارات.

30 سلعة يتم توفيرها

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت في المحافظات التي انطلقت بها إقبالا كبيرا من المواطنين على عملية الشراء، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا نظرا لانخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها في الأسواق وجودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن نحو 30 سلعة غذائية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالدعم الذي يقدمه المحافظين وكل الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين، خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

وقال وزير التنمية المحلية إن سيارات المبادرة تتركز بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا للتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة.

ووجه شعراوي، المحافظين بالمرحلة الأولى من المبادرة بتقديم كل التسهيلات اللازمة واستخراج التصاريح الخاصة بعمل سيارات المبادرة وتذليل أي معوقات تواجهها.

وأكد على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة في المبادرة، وكذا أن تكون الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق وأن تكون حديثة التعبئة والإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال تلك المبادرة أيضا توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان وزير التنمية المحلية، قد أطلق في 13 أبريل الماضي، مبادرة «شباب الخير» لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بحضور الدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب، والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب.