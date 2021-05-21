مسيرات الفرح الفلسطينية بوقف إطلاق النار تؤكد انتصار المقاومة

عكست مسيرات الفرح الفلسطينية بالهدنة التي عمت أرجاء فلسطين عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، فجر اليوم الجمعة، انتصار المقاومة على إسرائيل رغم ميزان القوى المختل بدرجة كبيرة لصالح الاحتلال.

وفي قطاع غزة خرجت مسيرات شعبية احتفالية بمشاركة آلاف المواطنين، رافقها تكبيرات في المساجد، حيث قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية خلال مظاهرات احتفالية بغزة: «حق لنا أن نفرح، رغم الألم، والجراح، والبيوت المدمرة، والشهداء، مقاومتنا الراشدة المنتصرة وشعبنا الموحد يعلنون النصر على عدونا».

من جانبه، اعتبر أبو ياسر الششنية، الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين، أن انتصار شعبنا ومقاومته في معركة سيف القدس يؤسس لمرحلة جديدة في صراع شعبنا ضد العدو الصهيوني عنوانها الوحدة في خندق المقاومة، «حسبما ذكر موقع روسيا اليوم».

وفي الضفة الغربية، انطلقت مسيرات في المدن، ومن بينها القدس المحتلة، وعلت تكبيرات الفرح في سلوان وإطلق الشبان الألعاب النارية باتجاه بؤر الاستيطان في البلدة.

وجابت المسيرات شوارع مدن بيت لحم، ورام الله، والخليل، وأقيمت مهرجانات احتفالية بوقف الحرب على قطاع غزة، وردد المشاركون فيها هتافات مؤيدة للمقاومة في غزة.

وصورت فيديوهات مئات الفلسطينيين يسيرون في شوارع القدس وعلى أبواب المسجد الأقصى، وهم يهتفون لكتائب عز الدين القسام أمام جنود الاحتلال الإسرائيليين الذين وقفوا صامتين، رغم إلقاء حجر على أحدهم، حسبما يُظهر الفيديو.

جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير إسرائيلي عن أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجهوا انتقادات شديدة لأداء المؤسسة الأمنية في الحرب على غزة في ظل أجواء تعكس انتصار المقاومة الفلسطينية، وذلك خلال جلسة الكابينيت «مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر»، التي عقدت مساء أمس.

وقالت صحيفة هآرتس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والوزراء الأعضاء في الكابينيت، قلقون من انتهاء العملية العسكرية على غزة وسط أجواء تعكس انتصارا لحركة حماس.

ووجه وزراء في الكابينيت انتقادات حادة للاستخبارات الإسرائيلية التي وصفت بعديمة الفائدة، وذلك لـ«عجزها عن طرح أهداف من شأنها تغيير واقع الهجوم الإسرائيلي على القطاع»، كما قيل خلال الجلسة إن الحملة لم تحقق أي نتيجة عملياتية ناجحة.

وأعلنت مصر، مساء أمس الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار متبادل ومتزامن في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين خلال حرب الـ11 يوما ليصل إلى 232 قتيلا و1900 جريحا، فضلا عن تدمير 1800 وحدة سكنية ومدارس ومصانع ومنشآت اقتصادية، ومحلات تجارية، وبنية تحتية.